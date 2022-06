OZS: Vlada mora ukrepe za ublažitev visokih cen goriv sprejeti za vse obrtnike in podjetnike

Ljubljana, 23. junija - Potem ko je vlada za danes napovedala sprejetje novih ukrepov zaradi visokih cen goriv, pri čemer naj bi šla tokrat naproti avtoprevoznikom, prevoznikom v javnem prometu in kmetom, so v Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije (OZS) opozorili na neenakopravno obravnavo in pozvali k sprejetju omilitvenih ukrepov za vse obrtnike in podjetnike.