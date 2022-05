OZS verjame v dobro sodelovanje z novim gospodarskim ministrom

Ljubljana, 31. maja - Upravni odbor Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije (OZS) je danes posvaril, da si gospodarstvo po pravkar končani covidni krizi in v času energetske krize ne more privoščiti nikakršnih dodatnih obremenitev. Od nove vlade pričakujejo več posluha za malo gospodarstvo, optimistični pa so glede novega gospodarskega ministra.