V Teksasu našli 46 trupel nezakonitih priseljencev

San Antonio, 28. junija - Jugovzhodno od teksaškega mesta San Antonio so v ponedeljek odkrili 46 trupel nezakonitih priseljencev v ZDA, ki so se zadušili v prikolici tovornjaka. Večino trupel je bilo v prikolici, nekaj pa ob tovornjaku. Gre za eno največjih tragedij med poskusom nezakonitega prečkanja meje med ZDA in Mehiko.