V ZDA na meji z Mehiko marca prijeli 171.000 nezakonitih priseljencev

Washington, 3. aprila - V ZDA so marca na meji z Mehiko prijeli 171.000 nezakonitih priseljencev, kažejo prvi podatki ameriške službe za carine in zaščito meje. To je največ v zadnjih 20 letih oziroma od aprila 2000, ko so na meji ustavili 180.000 nezakonitih priseljencev.