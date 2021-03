Migrantski pritisk na južno mejo ZDA se krepi

Dallas, 16. marca - Pritisk na južno mejo ZDA se nadaljuje in pristojne oblasti v ZDA ne zmorejo več slediti prihodom otrok, ki jih predsednik ZDA Joe Biden noče pošiljati nazaj v Mehiko. Odrasle in družine sicer nemudoma po prijetju vrnejo, za otroke, ki so prišli brez spremstva odraslih, pa poskušajo poskrbeti v ZDA.