Kongres Gibanja Svoboda prižgal zeleno luč združevanju z LMŠ in SAB

Ljubljana, 27. junija - Člani Gibanja Svoboda so na današnjem digitalnem kongresu z več kot 90-odstotno podporo potrdili pripojitev LMŠ in SAB k stranki. S tem so stekli še zadnji koraki k združitvi levo-sredinskih strank pod okrilje Gibanja Svoboda. Kongres se je seznanil tudi s pripravami na predsedniške in lokalne volitve, so za STA sporočili iz stranke.