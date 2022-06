Na srečanju o usmerjanju deklet v znanost in tehnologijo

Ljubljana, 23. junija - Slovenija mora odločno spodbujati deklice k usmeritvi v znanost, tehnologijo, inženirstvo in matematiko. To je sporočilo srečanja z naslovom Prihodnost je ženska, ki ga je danes v Ljubljani pripravilo podjetje Microsoft. Na njem so izkušnje predstavile uspešne strokovnjakinje s področja informacijske tehnologije.