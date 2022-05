Maruša Bradač: slovenska znanstvenica, ki je raziskovanje začetkov vesolja pripeljala v Ljubljano

pogovarjal se je Božidar Kolar

Ljubljana, 17. maja - Slovenska astrofizičarka Maruša Bradač je letošnja prejemnica prestižnega projekta Evropskega raziskovalnega sveta (ERC) z naslovom Firstlight. Projekt s finančno konstrukcijo v višini 2,1 milijona evrov bo trajal pet let in bo raziskovalki, ki je kar 17 let delovala v Združenih državah Amerike, omogočil nadaljevanje kariere v Sloveniji.