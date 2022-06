V Sarajevu pristalo hrvaško letalo z morebitnimi poškodbami iz strelnega orožja

Sarajevo, 23. junija - Na mednarodnem letališču Sarajevu je v sredo pristalo potniško letalo družbe Croatia Airlines, ki je imelo na trupu poškodbe, za katere predvidevajo, da so prišle iz strelnega orožja, danes poroča bosanski spletni portal Klix.ba. Letalo je priletelo iz Zagreba, o primeru pa so že obvestili državno tožilstvo Bosne in Hercegovine.