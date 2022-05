Katmandu, 30. maja - Reševalci v Nepalu so danes na severu države našli razbitine letala, ki je z 22 ljudmi na krovu izginilo v nedeljo. Da so letalo našli, je potrdila vojska, ki je na območje napotila dodatne ekipe. Doslej so na prizorišču strmoglavljenja odkrili 21 trupel.