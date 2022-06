Lendava, 21. junija - V Lendavi je v torek zvečer moški s strelnim orožjem poškodoval osebni avtomobil. Ob tem je nastala gmotna škoda, poškodovan ni bil nihče. Osumljenca so ponoči prijeli policisti, ki so mu odvzeli prostost. Policisti in kriminalisti še zbirajo obvestila o dogodku, so sporočili s policijske uprave Murska Sobota.