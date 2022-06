V Atriju ZRC SAZU dobrodelna prodajna razstava V Ukrajini/Iz Ukrajine

Ljubljana, 22. junija - V Atriju ZRC Sazu je do 30. junija na ogled prodajna razstava z naslovom V Ukrajini/Iz Ukrajine, ki skozi vizualne podobe, ki jih spremljata beseda in zvok, pripoveduje o Ukrajini skozi, a prav tako onkraj podob vojne. Fotografije in multimedijske projekcije dopolnjujejo likovna dela.