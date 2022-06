Na Štajerskem in Koroškem v neurju podrta drevesa in razkrita ostrešja

Maribor/Slovenj Gradec, 21. junija - Več občin na Štajerskem in Koroškem je v ponedeljek zvečer zajelo neurje, ki je po navedbah Uprave RS za zaščito in reševanje podrlo večje število dreves, odkrilo več ostrešij objektov in poškodovalo drugo infrastrukturo. V Šmartnem pri Slovenj Gradcu je odkrilo streho cerkve, največ posredovanj gasilcev pa so zabeležili v Mariboru.