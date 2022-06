Slovenija dobila dve evropski digitalni inovacijski stičišči

Ljubljana, 21. junija - Slovenija je bogatejša za dve evropski digitalni inovacijski stičišči (EDIH). Evropska komisija je namreč zaključila pregled vlog, ki so prispele na razpis, in status evropskega digitalnega stičišča med drugim podelila slovenskima konzorcijema DIGI-SI in SRC-EDIH, so sporočili iz službe vlade za digitalno preobrazbo.