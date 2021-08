Digitalno središče Slovenije po prvem mesecu delovanja nad pričakovanji

Ljubljana, 12. avgusta - Digitalno središče Slovenije je v prvem mesecu delovanja nagovorilo več kot 8000 posameznikov, ki so središče obiskali bodisi na lokaciji v ljubljanskem BTC Cityju bodisi na spletišču. Kot pravijo v digitalnem središču, je to odličen obet za nadaljnje delovanje središča, ki predstavlja in povezuje najbolj inovativna slovenska podjetja.