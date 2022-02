Z anketo bodo preverili digitalizacijo v podjetjih

Ljubljana, 14. februarja - Digitalno inovacijsko stičišče Slovenije z več partnerji tudi letos izvaja anketo o stanju in potrebah digitalizacije v podjetjih v Sloveniji. Rezultati bodo, kot so izpostavili v stičišču, ključni za oceno stanja, kako se podjetja soočajo z digitalizacijo ter kako malim in srednje velikim podjetjem pomagati v prihodnje.