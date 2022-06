Na Hrvaškem v petih mesecih 17 odstotkov višji prilivi iz turizma kot v rekordnem letu 2019

Zagreb, 2. junija - Na Hrvaškem so prilivi iz turistične dejavnosti v prvih petih mesecih po podatkih davčne uprave dosegli 8,17 milijarde kun ali okoli 1,08 milijarde evrov. To je 155 odstotkov več kot v enakem obdobju lani in 17 odstotkov več kot v prvih petih mesecih rekordnega leta 2019.