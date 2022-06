Delo o razmerah na RTVS (21. 6.)

Ljubljana, 20. junija - Ali Žerdin v komentarju z naslovom Ne marajo javnega radia in televizije označi poteze vodstva RTVS kot iracionalne, nedopustne in skregane s poslanstvom institucije, ki jo vodi, a ima neko logiko, saj je RTVS javna ustanova in deluje za javnost. To pa je tisto, kar je vmes med posamičnimi osebki in državo, piše avtor.