Dnevnik o kolesarstvu (21. 6.)

Ljubljana, 20. junija - Dejan Kresnik v komentarju Evforija v slovenskem športu številka ena piše o tem, da je kolesarjenje postalo nacionalni šport številka ena in da smo kolesarski narod. Za odlično reklamo Slovenije je poskrbela televizijska postaja Eurosport in kolesar Tadej Pogačar, od celotne evforije pa imata velike koristi predvsem turizem in gospodarstvo.