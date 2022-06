Večer o razcvetu kolesarstva v Sloveniji (20. 6.)

Maribor, 20. junija - Uroš Gramc v komentarju Slovenija na kolesih piše o razcvetu, ki ga v Sloveniji kolesarstvo doživlja zaradi Tadeja Pogačarja, Primoža Rogliča, Mateja Mohoriča, Jana Tratnika, Luke Mezgeca, Domna Novaka in drugih kolesarskih asov. Na to nakazuje številčna udeležba na kolesarskih prireditvah, kot so Poli maraton in dirka po Sloveniji.