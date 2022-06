Svetina in Brežan o bolj odločnih premikih pri skrbi za okolje

Ljubljana, 20. junija - Varuh človekovih pravic Peter Svetina je ministru za okolje in prostor Urošu Brežanu na spoznavnem obisku predal lansko poročilo, pri čemer je obžaloval, da se priporočila na področju okolja in prostora ponavljajo. Svetina je izrazil tudi pričakovanje po bolj odločnih premikih pri skrbi za okolje, so sporočili iz varuhove pisarne.