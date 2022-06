Varuh človekovih pravic s predstavniki nevladnih okoljskih organizacij

Ljubljana, 6. junija - Varuh človekovih pravic Peter Svetina je po današnjem srečanju s predstavniki nevladnih organizacij, ki skrbijo za uresničevanje pravic na področju okolja in prostora, izrazil obžalovanje, da ministrstvo za okolje in prostor lani ni uresničilo niti enega priporočila varuha za leto 2020. V poročilu za leto 2021 jih zato ponavlja, so sporočili.