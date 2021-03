Varuh človekovih pravic opozarja na pravico do čiste pitne vode

Ljubljana, 22. marca - Varuh človekovih pravic Peter Svetina je v sporočilu za javnost ob današnjem svetovnem dnevu voda opozoril na pravico do čiste pitne vode. V Sloveniji smo pravico do pitne vode leta 2016 zapisali v ustavo, je spomnil in posvaril pred rokohitrskimi rešitvami, ki bi lahko to pravico ogrozile.