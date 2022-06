Minister Arčon s Slovenci v Italiji o prednostnih tematikah v prihodnje

Gorica, 17. junija - Minister za Slovence v zamejstvu in po svetu Matej Arčon se je danes na uradnem obisku v Gorici srečal s predstavniki krovnih organizacij Slovencev v Italiji. Govorili so o načinu dela v prihodnje in prednostnih temah, med drugim o zagotovitvi predstavnika slovenske manjšine v italijanskem parlamentu, je po srečanju dejal Arčon.

"Cilje bomo jeseni tudi natančno določili in seveda začrtali tudi pot do teh ciljev. Poudarek današnjega sestanka pa je bil na zagotovitvi predstavnika slovenske manjšine v italijanskem parlamentu ter (...) tudi stalnega predstavnika v deželni vladi," je dejal Arčon.

Spregovorili so tudi o bližajoči se Evropski prestolnici kulture in vlogi zamejskih Slovencev v njej. "Slednja bo zagotovo obsegala tudi srečanje Slovenk in Slovencev v zamejstvu in po svetu kot največje tovrstno srečanje doslej. Obenem pa si želimo, da bodo Slovenci v zamejstvu in po svetu naši največji promotorji Evropske prestolnice kulture," je dejal.

Pogovor je tekel tudi o vlogi in usodi Benečije. To območje slovenskega zamejstva v Italiji je že dolgo močno zapostavljeno, zaradi izseljevanja pa tudi vse bolj prazno.

"Benečija je za nas prioriteta, saj imamo tam največji demografski padec že več let. Do upada prebivalstva prihaja tudi v Gorici in v Trstu, vendar je slika v Benečiji precej slabša," je dejal predsednik Sveta slovenskih organizacij (SSO) Walter Bandelj in dodal, da v Benečiji že dolgo ni več gospodarstva, danes pa tam ni niti več trgovin.

"Največje podjetje tam je dvojezična šola, kar pa nikakor ni sprejemljivo. Potreben bo gospodarski ali turistični razvoj, veliko bi pomenilo že, če bi lahko do Benečije razširili Evropsko prestolnico kulture," je še dejal Bandelj.

Arčon je povedal, da želijo za Benečijo pripraviti skupen projekt in s tem po vzoru projekta v Porabju na Madžarskem zaustaviti izseljevanje. Zato so se dogovorili, da se bodo enkrat na mesec srečevali in iskali poti ter pregledovali dosežene cilje, ki bodo Benečijo ponovno naredili privlačno za tamkajšnje in nove prebivalce.