V Trstu so se poslovili od Borisa Pahorja

Trst, 7. junija - Več sto ljudi se je opoldne na tržaškem pokopališču sv. Ane poslovilo od pisatelja in akademika Borisa Pahorja. Pahorju so se poklonili ministri slovenske vlade ter osebnosti in sveta kulture in politike, ki so poudarili pokončno držo in visoke etične standarde tržaškega pisatelja.