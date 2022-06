V vodo padel tudi tokratni poskus prodaje MLM

Maribor, 20. junija - Tudi tokratni poskus DUTB, da proda 100-odstotni delež Mariborske livarne Maribor (MLM) in terjatve v višini devet milijonov evrov do te družbe, je padel v vodo, so za STA povedali v DUTB. Prejete ponudbe naj bi bile namreč prenizke. Prodaja MLM bo sicer današnja tema obiskov ministrov Hana in Meseca v Mariboru.