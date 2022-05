Sindikati za transparentno prodajo MLM in le kupcu z resnimi načrti

Maribor, 12. maja - Sindikati Podravja, katerih član je tudi sindikat delavcev Mariborske livarne Maribor (MLM), so danes izrazili nezadovoljstvo z dejstvom, da postopek prodaje MLM poteka v tajnosti. Odločno so proti prodaji podjetja špekulantom in terjajo kupca, ki bo MLM ohranil kot celoto in z vsemi delovnimi mesti ter imel s podjetjem dolgoročne načrte.