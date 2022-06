Han in Mesec v Mariboru med drugim o prodaji MLM

Maribor, 20. junija - Gospodarski minister Matjaž Han in minister za delo Luka Mesec bosta danes ločeno obiskala Maribor. Han bo med drugim obiskal Slovenski podjetniški sklad, mariborsko občino in Mariborsko livarno Maribor (MLM), kjer se bo sestal z vodstvom in sindikatom, Mesec pa ima napovedano srečanje s Sindikati Podravja glede prodaje MLM.