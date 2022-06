Delo o jalovosti ruske propagande (18. 6.)

Ljubljana, 17. junija - Peter Rak v komentarju Tragikomični poskusi estetizacije vojne piše o poskusih estetizacije vojne v ruski družbi, kot so poziranje z znakom Z in vojaške parade, a ti poskusi so po avtorjevem mnenju jalovi. Mladi Rusi v urbanih središčih, ki pravijo, da bi za svojo državo dali življenje, ob pozivu k bojevanju v Ukrajini pozabijo na domoljubje.