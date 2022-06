Tuje tiskovne agencije o Sloveniji (17. 6.)

Ljubljana, 17. junija - Tuje tiskovne agencije so danes med drugim poročale o nameri slovenskega premierja Roberta Goloba, da bo na vrhu EU prihodnji teden predlagal, da se Bosni in Hercegovini (BiH) podeli status kandidatke za vstop v Evropsko unijo. Poročale so tudi o tem, da Slovenija Hrvaški po več kot dveh letih še ni plačala sodnih stroškov izgubljenega sojenja.