Mladina o navideznem zaključevanju ukrajinske vojne (17. 6.)

Ljubljana, 17. junija - Grega Repovž v komentarju z naslovom Vojna, naslednja faza piše o tem, da se ukrajinska vojna na videz približuje koncu. Kot piše avtor, se to kaže v načinu Putinovih napadov in v cenah energentov, ki so po avtorjevem mnenju previsoke, da bi vztrajale dlje časa. Tudi Evropa se vse bolj pripravlja na dan, ko bo Putin zaključil svojo "misijo".