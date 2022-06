Sodišče Ilikića spoznalo krivega umora žene in ga obsodilo na 25 let zapora

Ljubljana, 17. junija - Sodni senat Okrožnega sodišča v Ljubljani je Ilikića spoznal za krivega umora žene in mu prisodil zaporno kazen 25 let. Ilikića je k umoru iz ljubosumja privedlo spoznanje, da se je nov partner njegove žene naselil v "družinsko gnezdo". To je bil zanj dokaz, da je zveze konec, je sodbo, ki še ni pravnomočna, obrazložilo sodišče.