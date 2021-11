Mediji: Obtoženi umora žene v Kamniku se brani z molkom

Ljubljana, 20. novembra - Goran Ilikić, ki je obtožen, da je konec januarja v stanovanju v Kamniku iz ljubosumja umoril ženo, s katero sta se ločevala, se po poročanju Dnevnika in Večera zaenkrat brani z molkom. Na okrožnem sodišču v Ljubljani so nameravali v petek zaslišati mamo in sestro pokojne, a na sodišče nista prišli, poročata časnika.