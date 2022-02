Na sojenju Ilikiću sestra žrtve pričala o nasilnem razmerju

Ljubljana, 18. februarja - Na Okrožnem sodišču v Ljubljani se je danes nadaljevalo sojenje Goranu Ilikiću, obtoženemu, da je konec januarja lani v stanovanju v Kamniku iz ljubosumja umoril ženo. Zaslišali so več prič, med drugim sestro pokojne, po besedah katere je bil Ilikić psihično in fizično nasilen do svoje žene. O nasilju v razmerju je pričala tudi prijateljica žrtve.