V Podgorju pri Slovenj Gradcu se začenja gradnja prizidka k osnovni šoli

Slovenj Gradec, 15. junija - Osnovna šola Podgorje bo po več letih čakanja dobila prizidek in deloma tudi prenovljene prostore šole. Temeljni kamen za naložbo, skupno ocenjeno na 1,35 milijona evrov, ki jo sofinancira šolsko ministrstvo, so odkrili danes. Pomembno za šolo v kraju, kamor se priseljujejo nove družine, je predvsem to, da bo dobila ustrezno urejeno jedilnico.