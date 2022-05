Tretja osnovna šola Slovenj Gradec bo dobila težko pričakovani prizidek

Slovenj Gradec, 6. maja - Pri Tretji osnovni šoli Slovenj Gradec, kjer izobražujejo šolarje s posebnimi potrebami, so danes slovesno odkrili temeljni kamen za gradnjo prepotrebnega prizidka. Naložba, ki jo sofinancirata šolsko ministrstvo in Eko sklad, je vredna dobra 2,6 milijona evrov in bo po načrtih zaključena v slabih dveh letih.