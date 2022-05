Zaključena 15,5 milijona evrov vredna naložba v prostore Šolskega centra Slovenj Gradec

Slovenj Gradec, 6. maja - Po 15 letih od začetka projekta so danes v Slovenj Gradcu slovesno odprli nove prostore tamkajšnjega šolskega centra. Za dijake in zaposlene težko pričakovana naložba je vredna 15,5 milijona evrov in je po besedah državnega sekretarja v kabinetu predsednika vlade Marjana Dolinška največja tovrstna naložba v zadnjih letih.