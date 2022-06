Poenostavljen postopek po škodi s točo na kmetijah

Kot so danes sporočili iz KGZS, tokrat izjemoma ni treba prilagati dokazil (ker je bilo prizadeto širše območje Slovenije), saj bo kot dokazilo služil seznam prizadetih občin in katastrskih občin, to pa bodo dopolnili še s posnetki Agencije RS za okolje.

Ministrstvo po navedbah KGZS obljublja, da bodo v začetku prihodnjega tedna pripravili še podrobnejša navodila glede uveljavljanja višje sile.

Še vedno velja, da nosilec kmetijskega gospodarstva, ki zaradi posledic toče ne more izpolniti zahtev ali obveznosti za ukrepe, ki jih je prijavil na zbirni vlogi, omenjeni obrazec pošlje na agencijo v 15 delovnih dneh od datuma, ko to lahko stori, vendar pred morebitnim pregledom na kraju samem. Nosilec kmetijskega gospodarstva na obrazcu kot razlog višje sile označi "huda naravna nesreča, ki je resno prizadela KMG", v posebni rubriki pa opiše primer višje sile, sporočajo z zbornice.

Neurja s točo, ki so pustošila v maju in juniju, so najbolj prizadela kmetijske kulture na območju Pomurja, Štajerske, Dolenjske in Posavja. Ponekod so uničila večino pridelka, na najbolj prizadetih površinah je namreč škoda po ocenah od 80- do 100-odstotna, so ta teden za STA pojasnili na ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

Po zadnjih podatkih javne službe kmetijskega svetovanja pri KGZS so bili v majskih in junijskih neurjih s točo najbolj prizadeti trajni nasadi, vinska trta, žita, koruza, poljščine, vrtnine na prostem, oljne buče, hmelj, jagodičevje in travinje.