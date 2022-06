Sojenju Špesu in Šalamunu za afero z dopingom še ni videti konca

Maribor, 14. junija - V nadaljevanju več kot leto in pol dolgega sojenja atletskemu trenerju Igorju Šalamunu in nekdanjemu zdravstvenemu delavcu Borisu Špesu zaradi domnevnega prometa z nedovoljenimi snovmi v športu so danes na mariborskem sodišču zgolj prebirali listinske dokaze. Razpletu zadeve še ni videti konca, saj sodišče čaka še zaslišanje nekaj prič.