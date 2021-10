Zaslišane nove priče na sojenju za dopinške očitke Šalamunu in Špesu

Maribor, 28. oktobra - Z zaslišanjem prič se je na mariborskem sodišču nadaljevalo sojenje atletskemu trenerju Igorju Šalamunu in nekdanjemu zdravstvenemu delavcu Borisu Špesu, ki se zagovarjata zaradi domnevnega prometa z nedovoljenimi snovmi v športu. Pred sodišče so prišli nekdanja Špesova sodelavka, takratni vodja centralna lekarne UKC Maribor in atletska trenerja.