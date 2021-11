Na sojenju osumljenima prodaje poživil zaslišan strokovnjak za kontrolo dopinga

Maribor, 9. novembra - V nadaljevanju sojenja atletskemu trenerju Igorju Šalamunu in nekdanjemu zdravstvenemu delavcu Borisu Špesu zaradi domnevnega prometa z nedovoljenimi snovmi v športu so danes na mariborskem sodišču zaslišali sodelavca Slovenske protidopinške organizacije (Sloado) Lovra Žiberno. Pojasnil je izvajanje kontrol in delovanje snovi, kot je darbepoetin.