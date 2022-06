V Ljubljani se začenja svetovno kolesarsko srečanje Velo-City

Ljubljana, 14. junija - V Ljubljani se začenja kolesarski kongres Velo-City 2022, ki bo potekal do 17. junija. Dogodek velja za svetovno srečanje deležnikov na področju kolesarjenja in trajnostne mobilnosti, načrtovanja mest in urejanja prostora, varstva okolja, zdravja in športa. Ob uradnem programu bodo predvsem v sredo bogate tudi spremljevalne aktivnosti.