Ljubljana bo kolesarsko konferenco Velo-city gostila leta 2022

Ljubljana, 18. junija - V Ljubljani bi morala biti ta mesec konferenca Velo-city, največje mednarodno srečanje Evropske kolesarske zveze (UEC). Zaradi omejitev, povezanih z epidemijo koronavirusa, so se pri Mestni občini Ljubljana (Mol) skupaj z Evropsko kolesarsko mrežo in Gospodarskim razstaviščem odločili, da bo konferenca med 14. in 17. junijem 2022.