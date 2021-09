Ljubljana se pripravlja na največji svetovni kolesarski kongres

Ljubljana, 30. septembra - Ljubljana bo prihodnje leto med 14. in 17. junijem gostila svetovno srečanje Velo-city. Gre za največji kongres s področja kolesarjenja, njegova osrednja tema pa bo Kolesari - spremembo ustvari. Prijave na dogodek so že odprte, organizatorji pa do 13. oktobra zbirajo tudi vsebinske prispevke za konferenco.