Parado ponosa bo danes zaključil Paradni dan

Ljubljana, 11. junija - Danes se bo zaključil festival Parada ponosa 2022 z geslom Čas je za mavrični glas. Zaznamovan je tudi z mobilizacijo "mavričnih volivk in volivcev" in oblikovanjem političnih zahtev ter potreb LGBTIQ+ skupnosti v odnosu do novoizvoljene vlade. Na zaključnem dogodku Paradni dan bodo organizirali paradno mesto, povorko in kulturni program.