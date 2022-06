V društvu Parada ponosa ogorčeni nad napadi na LGBTIQ+ skupnost

Ljubljana, 9. junija - V dnevih pred Parado ponosa je moč opaziti naraščanje sovražnosti in groženj, uperjenih proti LGBTIQ+ skupnosti. V društvu Parada ponosa menijo, da so tovrstne grožnje vsaj deloma posledica pretekle vlade. Obenem v društvu poudarjajo, da se ne bodo pustili ustrahovati, in sporočajo: "V soboto bomo korakali še bolj pogumno in še bolj ponosno."