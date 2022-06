Koroška parada ponosa pod naslovom Pošasti iz omare

Slovenj Gradec, 4. junija - Pod naslovom Pošasti iz omare bo danes v Slovenj Gradcu potekala Koroška parada ponosa. Kot so sporočili organizatorji, naslov nosi večplastno sporočilo. Opozarja na še vedno globoko "fantomizirano podobo" LGBT+ oseb v družbi, obenem pa slavi raznolike identitete in jih vabi, da skupaj pogledajo iz omar in svetu nastavijo ogledalo.