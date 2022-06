ZDA pripravile načrt za cepljenje proti covidu za najmlajše otroke

Washington, 9. junija - Iz Bele hiše so danes sporočili, da so pripravili operativni načrt za distribucijo desetih milijonov odmerkov cepiva proti covidu-19 za najmlajše otroke v državi do 20. junija, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Čakajo še na odobritev s strani regulativnih organov.