Majska in junijska neurja s točo ponekod uničila večino pridelka

Ljubljana, 7. junija - Neurja s točo, ki so pustošila v maju in juniju, so najbolj prizadela kmetijske kulture na območju Pomurja, Štajerske, Dolenjske in Posavja. Ponekod so uničila večino pridelka, na najbolj prizadetih površinah je namreč škoda po ocenah od 80- do 100-odstotna, so za STA pojasnili na ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.