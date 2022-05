Škoda v kmetijstvu v Pomurju bo po prvi oceni velika

Murska Sobota, 26. maja - Sodelavci soboškega kmetijsko-gozdarskega zavoda so po sredinem neurju že pripravili prvo oceno škode in kot ugotavljajo, so prvi vtisi ponekod šokantni. Na precej širokem pasu ob Muri je ponekod poškodovanost 100-odstotna tako na njivskih površinah kot trajnih nasadih, popolnoma uničene so na teh območjih tudi vrtnine.